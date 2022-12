Formel 2: Wegen TikTok: Skandal-Pilot Amaury Cordeel verliert Führerschein

Der Belgier Amaury Cordeel muss sich vor Gericht wegen einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 129 km/h verantworten und verliert für sechs Monate seinen Führerschein. Wie es in der kommenden Saison weitergeht muss diskutiert werden.

Vor Gericht dementierte Cordeel, dass er am Steuer saß. Er hätte zu diesem Zeitpunkt noch keinen Führerschein besessen. Allerdings soll der Belgier sich im Internet für 450€ einen gekauft haben, wie das Gericht herausfand. „Im Übrigen kann ich mich gar nicht gefilmt haben, weil ich ja beide Hände am Lenkrad brauchen würde“, soll Cordeel weiter ausgesagt haben wie Het Laatste Nieuws berichtet.

„Ignorieren können wir es nicht“

Auch der Anwalt des Formel-2-Fahrers bestreitet, dass der Belgier selbst gefahren sei. „Es war das Auto seines Vaters, ansonsten gibt es aber so viele Zweifel, dass man sagen kann, er selbst ist nicht gefahren“, wird dieser zitiert.

Cordeel ist in den letzten fünf Saisonrennen vier Mal in die Punkte gefahren. Für die kommende Saison 2023 unterschrieb der Belgier beim Team Virtuosi.

Bereits zweiter Vorfall

Der Vorfall war allerdings nicht der erste des jungen Piloten. Er wurde bereits vor Gericht angeklagt, als er mit 300 km/h auf der Autobahn in Belgien unterwegs war. Hier waren es erlaubte 120 km/h und auch hier wurde es durch ein Tik-Tok-Video publik.

Nicht nur neben der Rennstrecke macht der Belgier negative Schlagzeilen. Auch in der letzten Saison sammelte Cordeel in der Formel 2 nach den ersten sechs Rennen zwölf Strafpunkte und wurde deshalb in Silverstone gesperrt.