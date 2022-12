Juventus Turin: de Ligt als Wistleblower? Gab Bayern-Star pikante Details an Staatsanwaltschaft weiter?

Kritik an de Ligt reißt nicht ab

Einem Bericht zufolge hat Bayern-Abwehrmann Matthijs de Ligt seinen Anteil am Paukenschlag bei Juventus Turin um Rücktritte und Bilanzfälschungsvorwürfe.

Welchen Anteil hat Matthijs de Ligt am Beben bei Juventus Turin?

Nachdem der komplette Vorstand um Klubchef Andrea Agnelli und dessen Stellvertreter Pavel Nedved zurückgetreten ist und die Staatsanwaltschaft wegen des höchst zwielichtig erscheinenden Verlustes von 250 Millionen Euro und Bilanzfälschungen ermittelt, gelangten nun Gerüchte an die Öffentlichkeit, wonach auch der Profi des FC Bayern das jetzige Chaos mit enttarnt haben soll. (DATEN: Die Tabelle der Serie A)

Steckte de Ligt WhatsApp-Nachrichten durch?

Konkret: De Ligt, der im Juli für knapp 70 Millionen Euro von Turin nach München gewechselt war, und sein ehemaliger Mitspieler Mattia de Sciglio reichten offenbar pikante Gesprächsverläufe per Screenshot an die italienische Staatsanwaltschaft weiter. Diese sollen dem Vernehmen nach belegen, wie in den Büchern getrickst wurde. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Serie A)