Zobel: "Kann schnell wieder in die andere Richtung laufen"

„Es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass es nur ein Wochenende war, das extrem gut gelaufen ist. Es kann schnell wieder in die andere Richtung laufen“, sagte der 26-Jährige vor dem Start des zweiten Weltcups in Hochfilzen dem Münchner Merkur/tz . ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Biathlon )

Derartige Leistungen seien in einer Saison mit der Heim-WM in Oberhof gut für das Selbstvertrauen, so Zobel weiter: „Wenn das früh so aufgeht, können alle ein bisschen ruhiger bleiben, weil man weiß, dass das Umfeld und die Medien zufrieden sind.“