AEW Dynamite: Pikante Anspielungen um Champion MJF beim WWE-Rivalen

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite wurde das für kommende Woche bei der Spezialepisode „Winter is Coming“ angesetzte Duell zwischen MJF und Herausforderer „Absolute“ Ricky Starks um eine Klausel erweitert. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW )

Weiter angeheizt wurde das Match im Anschluss durch eine „Promo Battle“ der beiden Gegner, ein Rededuell, das einige pikante Anspielungen auf reale Kontroversen um das frisch am Gipfel angekommene Ausnahmetalent MJF enthielt.

MJF und Ricky Starks liefern sich heißen Promo Battle

MJF unterbrach Starks‘ Siegesfeier und hielt Starks vor, eine billige Kopie von The Rock zu sein, der tatsächlich aber kein „Rock“ (Felsen), sondern nur ein „Pebble“ (Kiesel) sei - und dass er dieses Kieselsteinchen nun in die Tasche stecken würde. Wenn MJF fertig mit Starks sei, könne der wieder zu dessen Ex-Liga NWA zurück und Kämpfe auf YouTube bestreiten.

Starks führte aus, dass er und MJF eine Sache gemeinsam hätten: Sie hätten beide zuletzt bei den Fans an Popularität gewonnen. Doch während Starks das zu schätzen wisse, mache sich MJF einen Spaß draus, Menschen zu enttäuschen - womit er nicht nur auf das Drehbuch-Geschehen anspielte.

Brisante Anspielungen auf reale Geschehnisse

Starks brachte auch die rätselhaften Geschehnisse im Sommer zur Sprache, als MJF allem Anschein nach einen realen Konflikt mit Ligaboss Tony Khan um seine Bezahlung entfachte und nach seiner Aufsehen erregenden „Shoot Promo“, in der er das thematisierte, mehrere Monate nicht zu sehen war. ( HINTERGRUND: Das steckte hinter dem Aufsehen erregenden Auftritt von MJF )

„Ich liefere hier jeden Abend, während du dich drei Monate verzogen hast, weil du nicht genug bezahlt wurdest und politisch ausgetrickst wurdest von jemandem, der schlauer ist als du“, sagte Starks - gemeint gewesen sein dürfte Christian Cage: MJF soll im Frühjahr intern moniert haben, dass die WWE-Legende bei AEW einen besser bezahlten Deal hätte als er. Cage hatte das Gerücht in seiner Fehde mit Jungle Boy auch schon indirekt thematisiert.

„Es würde Verantwortung mit sich bringen, gemocht zu werden“

Der „Absolute One“ ließ Kritik durchklingen, dass MJF ein unreifer Charakter sei, der Verantwortung ausweiche. „Ich mache die Meet und Greets, die du ablehnst, weil du ja lieber gehasst werden willst“, erklärte Starks - womit er auch auf das von MJF verweigerte Meet and Greet vor Double or Nothing anspielte, mit dem sich damals die Situation um ihn zuspitzte.