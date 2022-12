WM 2022: Gastarbeiter stirbt in Katar - Regierung ermittelt

Bei der Weltmeisterschaft in Katar ist ein Arbeiter ums Leben gekommen © Imago

Bei der Weltmeisterschaft in Katar ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Gastarbeiter kommt ums Leben, die Regierung ermittelt.

Bei der Weltmeisterschaft in Katar ist ein Gastarbeiter ums Leben gekommen.

Der aus den Philippinen stammende Mann starb an den Folgen eines Unfalls bei Reparaturarbeiten im Teamhotel der saudi-arabischen Delegation. Dies berichtete zunächst The Athletic , später wurde die Meldung vom Fußball-Weltverband FIFA bestätigt. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Die katarische Regierung hat wohl Ermittlungen aufgenommen. The Athletic hatte berichtet, dass der rund 40 Jahre alte Mann bei einem Unfall mit einem Gabelstapler ums Leben gekommen war. Einen Sicherheitsgurt habe er zum Zeitpunkt des tragischen Vorfalls aus bisher ungeklärten Gründen nicht getragen. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Einer der vielen Gründe, wegen denen die WM in Katar gerade in Europa mit sehr kritischen Blicken verfolgt wird, sind die Arbeitsbedingungen für Migranten- und Gastarbeiter. Unter anderem die britische Tageszeitung The Guardian hatte im Vorfeld des Turniers berichtet, dass bei den Vorbereitungen auf die WM zahlreiche Menschen ums Leben gekommen seien.