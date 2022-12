NBA: Orlando mit Wagner-Brüdern beendet Pleiten-Serie

Orlando Magic hat die Pleitenserie in der NBA beendet © GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/MIKE EHRMANN

Nach neun Pleiten in Folge gewinnt Orlando Magic mit den beiden deutschen Basketball-Profis Franz und Moritz Wagner wieder ein NBA- Spiel.

Nach neun Pleiten in Folge hat Orlando Magic mit den beiden deutschen Basketball-Profis Franz und Moritz Wagner wieder ein Spiel in der NBA gewonnen. Die Mannschaft aus Florida gewann mit 116:111 nach Verlängerung gegen die Los Angeles Clippers.

Der Braunschweiger Schröder war mit 18 Punkte, fünf Rebounds und drei Assists erfolgreichster Spieler aufseiten der Gäste. Es war die zweite Niederlage in Folge für die Lakers, die in der Pacific Division nur den fünften und letzten Platz einnehmen. Orlando ist in der Southeast Division ebenfalls abgeschlagen Fünfter und Letzter.