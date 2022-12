Bayern-Präsident Hainer: „Überzeugt“ von Flick

Klub-Präsident Herbert Hainer von Bayern München glaubt an eine erfolgreiche Zukunft der Nationalmannschaft unter Hansi Flick.

Die Entscheidung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zur weiteren Zusammenarbeit mit dem Bundestrainer sei eine gute, sagte Hainer bei DAZN. Flick habe „bereits beim FC Bayern bewiesen, dass er eine Mannschaft erfolgreich trainieren kann. Er hat mit uns viele Titel gewonnen."

Trotz des enttäuschenden Vorrunden-Aus bei der WM in Katar traut Hainer dem 57-Jährigen auch mit der DFB-Auswahl weiterhin Großes zu. „Ich bin überzeugt davon, dass er das auch mit der Nationalmannschaft schaffen kann“, sagte er und fügte mit Blick auf die EM 2024 in Deutschland an: „Wir haben die Heim-EM vor der Nase, da heißt es jetzt: Schulterschluss und Kräfte bündeln, damit wir da nach vorne kommen.“