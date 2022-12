VAR: Schiedsrichter-Boss Fröhlich räumt Probleme ein

Schiedsrichterchef Lutz-Michael Fröhlich ist alles andere als zufrieden mit dem Einsatz des Videobeweises in der aktuellen Bundesliga-Saison.

„Zu viele fehlende Eingriffe und einige falsche Eingriffe", lautete das Zwischenfazit des 65-Jährigen, das er im k icker (Donnerstagsausgabe) äußerte: „Damit kann man nicht zufrieden sein. Auch wenn am Ende in der Bundesliga bisher 56 Fehlentscheidungen verhindert werden konnten."

Fröhlich räumte ein, dass in dem von Jochen Drees verantworteten VAR-Bereich „die bestehenden Leitlinien zur Bewertung von Spielvorgängen“ noch einmal intern „intensiv dargestellt und präzisiert werden“ müssten.

Er gab an, dass zehn Videobeweis-Eingriffe gefehlt hätten, fünf seien falsch gewesen. In der 2. Bundesliga sei die Quote dagegen besser.