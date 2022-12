Transfermarkt: Wirbel um de Jong? FC Barcelona verzweifelt allmählich

Frenkie de Jong und der FC Barcelona - eine never ending Story!

Nachdem die Katalanen im vergangenen Sommer den Oranje-Star wegen seines hohen Gehalts loswerden wollten und sich mit Manchester United bereits auf eine Ablösesumme von 65 Millionen Euro als Fixbetrag plus 15 Millionen an möglichen Bonuszahlungen geeinigt hatten , nimmt seine Zukunft nun eine neue Wendung.

Oranje-Star legt sich mit Barca an

Die Gehaltsangaben des Mittelfeld-Stars wurden bekannt, nachdem der 25-Jährige erklärt hatte, dass er in seinem aktuellen Vertrag bleiben wolle, wobei der Verein andeutete, dass der Kontrakt möglicherweise nicht gültig sei. Was sich aber im Nachhinein nicht erhärtete.

Darüber hinaus ist der niederländische Nationalspieler mit dem Verein, mit seiner Familie und seinem Leben in Katalonien sehr zufrieden, was er auch mehrmals beteuerte , sodass ein Abgang unwahrscheinlich scheint. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Allerdings werden die Spannungen zwischen dem Vorstand der Blaugrana und dem Spieler nicht so bald verschwinden. Wie Sport jetzt berichtet, hat der Top-Klub den ehemaligen Ajax-Spieler erneut um eine Gehaltsreduzierung gebeten, doch dieser Versuch ist wohl wieder nicht von Erfolg gekrönt.

Hintergrund: Barcelona muss seine aktuellen Gehaltsausgaben von 600 auf 400 Millionen Euro für die nächste Saison in La Liga reduzieren, um neue Spieler verpflichten zu können.

FC Barcelona muss weiterhin Gehalt einsparen

Die Gehaltsreduzierung de Jongs hat in dieser Hinsicht für den Klub höchste Priorität, heißt es in den neuesten spanischen Medienberichten. Nichtsdestotrotz wird es 2023 einige Abgänge aus der ersten Mannschaft geben müssen, um das Gehaltslimit einzuhalten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

Mit Robert Lewandowski, Ferran Torres, Raphinha, Andreas Christensen, Marcos Alonso, Héctor Bellerín, Franck Kessié und Jules Koundé hatte der Klub in der aktuellen Saison bereits eine Vielzahl von Neuzugängen zu verzeichnen.

Dies war allerdings nur möglich, da die Katalanen eine Reihe von „wirtschaftlichen Hebeln“ angesetzt hatten: Im Wesentlichen der Verkauf von Vermögenswerten und TV-Rechten, was in den nächsten 25 Jahren zu einem Rückgang der Einnahmen führen wird.

De Jongs Abschied sportlich zu verkraften?

Überhaupt war de Jongs Rolle bei Barca in dieser Saison sehr begrenzt. In nur etwas mehr als der Hälfte der Spiele kam er von Beginn an zum Einsatz. Barca-Coach Xavi vertraut im Dreier-Mittelfeld meistens auf Sergio Busquets, Pedri und Gavi, die auch bei der WM 2022 im spanischen Nationalteam gesetzt waren. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)