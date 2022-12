DFL-Hammer: Chefin Donata Hopfen abgesetzt! Mächtigste Frau im deutschen Fußball geht mit Frust

„Ich bin mit dem dem Aufsichtsrat der DFL übereingekommen, meinen Vertrag einvernehmlich zu beenden“, postete Hopfen am Mittwochabend bei LinkedIn in einem langen Beitrag, der inzwischen wieder gelöscht ist.

DFL trennt sich von Hopfen

Der DFL-Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Joachim Watzke bedankte sich in einer Mitteilung bei Hopfen „für ihren großartigen Einsatz und die intensiven Monate, in denen wir sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet haben“. Hopfen habe „mit ihrem Blick, von außen kommend, wichtige Impulse für die Bundesliga gesetzt“. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Hellmann und Leki übernehmen

Über die vorzeitige Trennung - eigentlich war Hopfen bis 2024 an die DFL gebunden - war schon im Vorfeld berichtet worden . Die 46-Jährige hatte den Job am 1. Januar als Nachfolgerin des langjährigen DFL-Geschäftsführers Christian Seifert übernommen.

Hopfen fügte an: „Ich bin in diesen Job, wie viele vor mir, von außen gekommen, als Nicht-Fußballer, als Frau mit einem klaren Plan, wie die DFL in die Zukunft geführt werden kann. (…) Eine solche Transformation ist ein Kraftakt und erfordert Mut. Oft agiert man auf neuem Terrain, positive Ergebnisse zeigen sich meist erst sehr viel später. Für all das braucht man einen langen Atem, den Rückhalt und das gemeinsame Agieren aller Stakeholder. Dieses habe ich am Ende nicht mehr gespürt.“