Umfrage: Hansi Flick bleibt Bundestrainer - ist die Entscheidung richtig?

Hansi Flick bleibt Bundestrainer! Das hat der DFB nach dem Krisengipfel am Mittwoch verkündet. Trotz des Ausscheidens in der Vorrunde bei der WM 2022 vertrauen DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Vize-Boss Hans-Joachim Watzke an eine erfolgreiche Zukunft mit Flick, vor allem im Hinblick auf die Heim-WM in eineinhalb Jahren.