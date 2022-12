Flick-Entscheidung gefallen! Ex-Bayern-Coach bleibt Bundestrainer

Das ist das Ergebnis des Krisengipfels des Deutschen Fußball-Bundes am Mittwochnachmittag nach dem WM-Debakel der deutschen Nationalmannschaft in Katar. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Flick blickt optimistisch Richtung Heim-EM 2024

Der Verband ließ nach dem mit Spannung erwarteten Treffen von Flick mit Neuendorf und Watzke am Mittwochabend für die Öffentlichkeit „weißen Rauch“ aufsteigen. Flick werde seinen noch 18 Monate laufenden Vertrag erfüllen - in der Hoffnung auf ein Sommermärchen 2.0. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

„Mein Trainerteam und ich blicken optimistisch auf die Europameisterschaft im eigenen Land. Wir als Mannschaft können viel mehr erreichen, als wir in Katar gezeigt haben“, wird Flick in einer DFB-Mitteilung nach den intensiven Gesprächen im Kempinski Hotel Gravenbruch in Neu-Isenburg zitiert. Neuendorf berichtete nach der Runde in der Nobelherberge: „Wir haben volles Vertrauen in Hansi Flick, dass er diese Herausforderung gemeinsam mit seinem Team meistern wird.“