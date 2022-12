WM 2022: So lief die WM für die Bayern-Stars - Viel Enttäuschung und nur drei echte Lichtblicke

MANUEL NEUER (DEUTSCHLAND): Die erneute WM-Blamage ging auch am Kapitän nicht spurlos vorüber. Schon gegen Japan kamen Diskussionen um den Keeper auf, ein böser Patzer gegen Costa Rica sorgte für weitere Flecken auf der Weißen Weste. © Imago

JOSHUA KIMMICH (DEUTSCHLAND): Keinen traf das erneut frühe Scheitern des DFB-Teams wohl so schwer wie den Bayern-Mittelfeldboss, der vom „schwierigsten Moment“ seiner Karriere sprach. Gegen Costa Rica musste er auch noch eine Halbzeit auf der weniger geliebten Rechtsverteidiger-Position aushelfen. © Imago

Bei Kimmich wechselten sich Licht und Schatten ab. Einerseits lenkte über weite Strecken ballsicher das Spiel, andererseits ist auch er mitverantwortlich dafür, dass Deutschland in zu vielen Situationen die Kontrolle verlor (SPORT1-Note 4). © Imago

LEON GORETZKA (DEUTSCHLAND): Die WM ging für den 27-Jährigen schon schlecht los, nämlich auf der Bank gegen Japan. Doppelt bitter: Als er dann für Ilkay Gündogan eingewechselt wurde, entglitt Deutschland zunehmend das Spiel, Japan drehte ein 0:1 in den Sieg um. © Imago

LEROY SANÉ (DEUTSCHLAND): Sein Ausfall zum WM-Start war extrem bitter! Wie viel besser das Turnier mit einem fitten Sané hätte laufen können, zeigte sein Auftritt nach überstandenen Knieproblemen gegen Spanien: Sané wirbelte und hätte in der Nachspielzeit fast das Siegtor erzielt. © Imago

SERGE GNABRY (DEUTSCHLAND): Gemessen am grandiosen Lauf, mit dem er ins WM-Turnier rauschte, eine der größeren Enttäuschungen im sehr enttäuschenden DFB-Team. Nach vier Toren in den letzten zwei Bundesligaspielen vor der Pause vergab er gegen Japan einige Chancen kläglich. © Imago

Auch gegen Spanien war der rechte Außenstürmer weitgehend unsichtbar. Erst im letzten WM-Spiel gegen Costa Rica polierte er noch seine WM-Bilanz auf (SPORT1-Note 3). Ein Tor und eine Vorlage zeigten, was eigentlich möglich gewesen wäre. So war das zu wenig. © Imago

Allerdings zeigte der Shootingstar einen Makel – die Konzentration im Abschluss fehlte. Nach neun Toren in 14 Bundesligaspielen für Bayern belohnte sich „Bambi“ bei der WM nicht, bereitete aber den Ausgleich durch Niclas Füllkrug gegen Spanien vor. Musiala wird Bayern und dem DFB-Team noch viel Freude bereiten. © Imago

THOMAS MÜLLER (DEUTSCHLAND): Bittere Erkenntnis für das Urgestein: Müller war der schwächste Bayer im DFB-Team. Bei all seinen Stärken im Spiel gegen den Ball – Deutschlands Offensivspiel lief nahezu komplett an Müller vorbei (SPORT1-Gesamtnote 5, gegen Costa Rica sogar 6). © FIRO/FIRO/SID

Obwohl Flick eisern am 33-Jährigen festhielt und ihn gegen Costa Rica sogar statt Füllkrug als falsche Neun aufstellte, gelang Müller so gut wie nichts, schon gar kein gefährlicher Torschuss. In der 66. Minute verabschiedete er sich für Doppelpacker Kai Havertz von der WM-Bühne – für immer? © Imago