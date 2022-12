Corona stoppt Gewichtheber Brandhuber

Simon Brandhuber musste seinen Start bei den Weltmeisterschaften in Bogota wegen einer Infektion mit dem Coronavirus absagen.

Der deutsche Gewichtheber Simon Brandhuber musste seinen Start bei den Weltmeisterschaften in Bogota wenige Stunden vor dem Wettkampf wegen einer Infektion mit dem Coronavirus absagen. Das teilte der Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) am Mittwoch mit.

Der Vize-Europameister und Athlet des AV 03 Speyer sollte in der Klasse bis 61 kg an den Start gehen. "Wir bedauern dies sehr, denn Simon wollte den Grundstein für eine beginnende erfolgreiche Olympiaqualifikation legen", hieß es in einer Mitteilung des Verbandes. Brandhuber gehe es "den Umständen entsprechend gut".