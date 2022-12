Bach zu Russen-Rückkehr: "Untersuchen Möglichkeiten"

Anzeige

Thomas Bach spricht über Rückkehr russischer Sportler © POOL/POOL/SID/DENIS BALIBOUSE

IOC-Präsident Thomas Bach hat für eine offene Diskussion über die Rückkehr russischer und weißrussischer Athleten in den Weltsport geworben.

IOC-Präsident Thomas Bach hat für eine offene Diskussion über die Rückkehr russischer und weißrussischer Athleten in den Weltsport geworben. "Sie können nicht für Handlungen ihrer Regierungen bestraft werden. Wir untersuchen Möglichkeiten, ihre Teilnahme zu ermöglichen", sagte Bach im Anschluss an die Sitzung der Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees am Mittwoch in Lausanne.

Zugleich unterstrich Bach die Position der Ringe-Organisation aus dem Februar. Die Sanktionen gegen Russland und Belarus müssten "aufgrund der aktuellen Situation in Kraft bleiben", sagte er. Allerdings verwies Bach auch in einem minutenlangen Exkurs unter anderem auf die UN-Vollversammlung im September oder den G20-Gipfel im November, bei dem mehrere Staatsmänner an die Unabhängigkeit des Sports von der Politik appelliert hätten.

"Wir mussten gegen unsere eigenen Werte verstoßen", kommentierte Bach: "Wir sollten Sportler nie wegen ihres Passes von Wettkämpfen ausschließen. Ihre Teilnahme sollte auf sportlichen Leistungen basieren, nicht auf politischer Einmischung." Die olympische Bewegung müsse "eine vereinigende Kraft und keine spaltende Kraft" entfalten.

Weitere Diskussionen diesbezüglich würden beim Olympic Summit, der am Freitag unter anderem mit dem russischen OK-Präsidenten Stanislaw Posdnjakow als Gast stattfindet, geführt. Weitere Anlaufstellen seien die IOC-Mitglieder, die Spitzen der Nationalen Olympischen Komitees, die internationalen Fachverbände und Athletenvertreter.