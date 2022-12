WM 2022: Mbappé stößt in neue Sphären vor - Frankreich-Star bringt Klose-Rekord in Gefahr

Kylian Mbappé ist bislang DER Superstar der WM in Katar. Der Franzose gilt als großer Hoffnungsträger einer ganzen Nation - und jagt Rekorde. Auch die Bestmarke einer deutschen Ikone könnte ins Wackeln geraten.

Nicht Lionel Messi, nicht Cristiano Ronaldo - Kylian Mbappé ist bislang DER Superstar der WM in Katar.

Der Franzose sorgte quasi im Alleingang dafür, dass Frankreich Polen souverän mit 3:1 bezwang und ins Viertelfinale einzog. Assistierte der 23-Jährige im ersten Durchgang noch für Rekordtorschütze Olivier Giroud , nahm er im zweiten Durchgang selbst das Zepter in die Hand. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Mit der Führung im Rücken spielte Frankreich häufiger auf Konter, eine perfekt geeignete Spielanlage für den PSG-Star, der die Partie mit zwei Traumtoren entschied. Einen in den linken Winkel (74.), einen in den rechten (90.+1).

WM: Mbappé kratzt schon an den Top 10

Bei der WM in Russland vor vier Jahren traf der PSG-Superstar ebenfalls schon mehrfach (viermal), in Katar sind es sogar schon deren fünf. Damit kratzt er mit lediglich 23 Jahren bereits an der Top 10 der erfolgreichsten WM-Torschützen der Geschichte. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)