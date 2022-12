WM 2022: Spanien ereilt der WM-Fluch von Italien und Deutschland

Italien seit 16 Jahren ohne WM-K.o.-Spiel

Nachdem Italien sowohl 2010 und 2014 in der Gruppenphase gescheitert war, verpassten sie 2018 und 2022 sogar die Qualifikation für die WM-Endrunde, haben also seit 16 Jahren nicht einmal ein K.o.-Spiel absolviert. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Nicht viel glücklicher wird man in Spanien sein. Nachdem man nach dem Titel 2010 im folgenden Turnier in der Gruppe ausschied, schaffte man es sowohl in Russland als auch in Katar ins Achtelfinale, scheiterte aber beide Male.