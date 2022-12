Rettig kritisiert DFB und DFL-Planungen

Kritik an den Personalplanungen in der Deutschen Fußball Liga und im Deutschen Fußball-Bund hat der ehemalige DFL-Geschäftsführer Rettig geübt.

Heftige Kritik an den Personalplanungen in der Deutschen Fußball Liga (DFL) und im Deutschen Fußball-Bund (DFB) hat der ehemalige DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig geübt.

„Die DFL war und ist schlecht auf die Zeit nach dem erfolgreichen Wirken des alleinigen Geschäftsführers Christian Seifert vorbereitet“, schrieb der 59-Jährige in einem kommentierenden Beitrag, der dem SID vorliegt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Sie habe „nie wirklich eine richtige Chance“ gehabt, so Rettig: „Ihr Scheitern ist neben eigenen Fehlern vor allen Dingen der Struktur geschuldet und der daraus abgeleiteten fehlenden Unterstützung.“ (NEWS: DFL-Hammer: Kommt Doppelspitze?)

Eine geeignete Organisationsform sieht Rettig auch beim DFB als dringend notwendig an. Der Rücktritt von Geschäftsführer Oliver Bierhoff hinterlasse eine Lücke. Mut und Zuversicht könne man derzeit allein aus dem vertrauensvollen Umgang von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und -Vize Hans-Joachim Watzke, der starke Mann bei der DFL, schöpfen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Zeit der ‚One-Man/Woman-Show‘ ist vorbei

„Hier scheint die Zeit der Eitelkeiten und des Misstrauens vorbei. Diese Einheit darf nicht aufgrund möglicher unterschiedlicher Personalvorstellungen der zu besetzenden Ämter gefährdet werden“, ergänzte Rettig. Denn letztlich verhielten sich Erfolge der Nationalmannschaft und die Entwicklung der DFL wie kommunizierende Röhren - „geht es der wichtigsten Mannschaft in unserem Lande gut, hilft dies auch der DFL, leider auch umgekehrt“. (NEWS: Flick lässt DFB-Zukunft offen)

Der gebürtige Leverkusener prangerte in der DFL die Nichtinstallierung eines Co-Geschäftsführers an: „Die Zeit der ‚One-Man/Woman-Show‘ ist längst vorbei und kann den vielfältigen gestiegenen Anforderungen des heutigen Managements und auch den Anforderungen an Führungsaufgaben nicht mehr gerecht werden. Auch die Herren Hoeneß, Assauer und Calmund hätten es sich sicherlich nicht erträumen lassen, dass Klubs, derer sie jahrzehntelang nahezu allein vorstanden, heute von mehreren Vorständen geführt werden.“ Die Zeit des „allwissenden Generalisten“ sei vorbei. (HINTERGRUND: Bierhoff weg: die Nachfolge-Kandidaten)