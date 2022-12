Nach Schlappe gegen Ex-Profi! Krise beim Rekordmeister spitzt sich zu

Bei Werder Bremen läuft es in dieser Saison noch nicht rund © Imago

Werder Bremen steht nach elf Partien am Tabellenende der Nord-West-Division. Nach dem personellen Umbruch im Sommer läuft es beim zweimaligen VBL-Champion offenbar noch nicht rund.

Die rote Laterne hat einen neuen Besitzer. Nach der Schlappe gegen den VfL Bochum (1:2, 0:2) findet sich der SV Werder Bremen am Tabellenende der Nord-West-Division wieder. Dabei ist ausgerechnet ein ehemaliger Akteur das Zünglein an der Waage.

An der Spitze bleibt dagegen alles beim Alten. Mit jeweils sechs Zählern aus zwei Spielen festigen Hansa Rostock und der 1. FC Köln ihre Positionen. Der Effzeh punktet damit nach vier sieglosen Partien mal wieder dreifach.

Ex-Profi schießt Werder in die Krise

So bedrückt war die Stimmung im Lager der Grün-Weißen lange nicht. Nur magere acht Punkte aus elf Spielen stehen auf der Habenseite. Die jüngste Niederlage bedeutete für den Rekordchampion der VBL gar den Absturz ans Tabellenende. Ein durchaus ungewohntes Bild an der Weser, zählt der Klub doch jährlich zu den Anwärtern auf den Titel. In FIFA 23 läuft das Team bislang allerdings den eigenen Ansprüchen hinterher.