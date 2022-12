Ski-Irrwitz: Deutsche Olympia-Heldin zittert immer noch um ihre Medaille

Das bronzene Stück ist ihr schließlich bei den Olympischen Spielen in Peking während der Siegerehrung ganz offiziell umgehängt worden. Doch so einfach ist die Sache nun mal nicht.

Am Donnerstag starten die Skicrosser in Val Thorens in die neue Saison, und noch immer ist nicht klar: Darf Maier die Medaille nun behalten, oder wird sie weitergereicht an die Schweizerin Fanny Smith? „Ich wünsche mir schon, dass es mal irgendwas Offizielles gibt“, sagt Maier.