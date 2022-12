Sieg zum Jahresabschluss: Hertha schlägt Braunschweig

Im letzten Testspiel vor dem Jahreswechsel schlug die Hertha am Mittwoch Zweitligist Eintracht Braunschweig im Hanns-Braun-Stadion mit 1:0 (0:0). (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Der entscheidende Treffer im Schatten des Berliner Olympiastadions gelang Chidera Ejuke in der 61. Minute. Mit dem Testspielsieg im Rücken geht das Team von Trainer Sandro Schwarz nun in den Weihnachtsurlaub, die Vorbereitung auf die Rückserie beginnt am 2. Januar.