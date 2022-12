WM 2022: Ronaldos Familie schlägt nach "Demütigung" zurück: "Es ist eine Schande"

Beide teilten in den sozialen Medien vor allem gegen Nationaltrainer Fernando Santos aus. Dieser hatte es gewagt, Ronaldo erstmals seit 2008 in einem Länderspiel bei einem großen Turnier auf die Bank zu setzen.

Ronaldos Schwester Elma Aveiro erklärte auf Instagram, der Trainer demütige ihren Bruder mit der Entscheidung. Sie verstehe nicht warum CR7 auf der Bank Platz nehmen müsse. „Alles, was er tat, war nicht wichtig. Alles, was er tat, wurde vergessen.“ (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Ronaldos Lebensgefährtin: Alle schauen nur auf dich

Elma Aveiro wünscht sich sogar, dass Ronaldo die Nationalmannschaft während der WM verlässt: „Ich wollte so sehr, dass er nach Hause kommt, dass er die Nationalmannschaft verlässt und sich an unsere Seite setzt, um ihn zu umarmen und ihm zu sagen, dass alles in Ordnung ist, um ihn daran zu erinnern, was er erobert hat.“