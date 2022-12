Diese Änderungen krempeln Fortnite in Kapitel 4 enorm um

Die Änderungen krempeln Fortnite in Kapitel 4 enorm um © Epic Games

Mit dem Start des neuen Kapitels in Fortnite verändert Epic das Spiel massiv. Neben einer überarbeiteten Karte gibt es auch Motorräder und Perks, die die Meta aufwirbeln.

Lange Zeit musste gewartet werden, doch endlich gibt es in Fortnite gleich mal einen ganzen Haufen an Neuerungen, die ihre Premiere auf der Battle-Royale-Insel feiern können.

Neue Perks sorgen für Abwechslung

Der Schockwellenhammer funktioniert Großteils wie das scheinbare Vorbild aus Halo. Mit einem überdimensional großen Hammer in der Hand kann auf den Boden geschlagen und dadurch dann Flächenschaden ausgeteilt werden. Spannend ist daran aber, dass sich mit gezielten Schlägen selbst durch die Luft geschleudert werden kann, um so Distanzen in sehr kurzer Zeit zu überbrücken.