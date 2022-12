Call of Duty Mobile: Alle Termine der World Championship Finals 2022

London, 7. Dezember 2022 – Die Call of Duty®: Mobile World Championship Finals 2022 finden erstmals vor Ort mit Zuschauern statt, vom 15.-18. Dezember in Raleigh, North Carolina. Das Event läuft parallel zum Call of Duty League™ Major I Turnier und dem Call of Duty Endowment (C.O.D.E.) Bowl III, was der Community vier Tage voller Call of Duty® E-Sports-Action an einem Ort beschert.