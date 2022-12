WM 2022: Diesen Viertelfinal-Kracher sehen Sie nur bei MagentaTV

Nach zwei Tagen Spielpause geht es bei der WM in Katar am Freitag mit den Viertelfinals weiter. Drei von vier Partien werden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen empfangbar sein. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Der Auftakt in die nächste Runde wird derweil nur exklusiv bei MagentaTV zu sehen sein. Es handelt sich um das Duell zwischen WM-Mitfavorit Brasilien und dem Vizeweltmeister Kroatien. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Live im TV & Stream: Die WM-Viertelfinals im Überblick:

MagentaTV hat sich die Rechte an allen 64 Partien des Turniers in Katar gesichert. 16 Spiele werden exklusiv gezeigt. Nach den Viertelfinals ist nur noch ein Spiel übrig: Das Spiel um Platz drei am 17. Dezember.