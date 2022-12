Finale der Diamond League steigt 2023 erstmals in den USA

Das Finale der Diamond League der Leichtathleten steigt in der nächsten Saison erstmals in den USA.

Das Finale der Diamond League der Leichtathleten steigt in der nächsten Saison erstmals in den USA. Die Diamanten werden dann am 16. und 17 September im WM-Stadion von Eugene vergeben, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Kalender für die Premium-Serie hervorgeht.