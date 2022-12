WM 2022: Polen-Star fassungslos nach Mbappé-Show - "Er hat mir die Beine verbrannt"

In Regelmäßigkeit sorgen Lionel Messi und Kylian Mbappé bei gegnerischen Verteidigern für Angst und Schrecken, regelrecht für Verzweiflung.

„Innerhalb von vier Tagen gegen Messi und Mbappé zu spielen, das ist ein Lernprozess“, staunte der in England geborene Rechtsverteidiger von West Ham United, der erst seit Oktober die polnische Staatsbürgerschaft besitzt, im Gespräch mit dem Guardian .

Cash über Mbappé: „Das Schnellste, was ich je gesehen habe“

Vor allem der Franzose habe ihn extrem beeindruckt, trotz intensiven Videostudiums im Vorfeld: „Ich habe den ganzen Nachmittag damit verbracht, mir seine Clips anzusehen, und ich wusste, dass es ein harter Kampf werden würde, aber wenn er den Ball bekommt, abstoppt und sich dann bewegt, ist er das Schnellste, was ich je gesehen habe.“

„Ich schaue mir die Videos an, während ich im Bett liege“, fuhr Cash lachend über die Effektivität seiner Vorbereitung fort. „Im echten Leben verbrennt er mir die Beine - das ist der Unterschied. Ein gewaltiger Unterschied. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

„Ich wusste nicht, ob ich mich fallen lassen oder in die Tiefe gehen sollte, und wenn ich in die Tiefe ging, drehte er sich einfach nach hinten“, sah sich Cash vor ein unlösbares Rätsel gestellt. „Als es eins gegen eins ging, dachte ich, dass ich es gut gegen ihn gemacht habe, er hat mich nicht ein einziges Mal überholt. Es gab aber auch Zeiten, in denen er bei Kontern Platz hatte, und da hat er das zweite Tor erzielt, und das ist es, wo er Mannschaften weh tut.“