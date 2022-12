Champions League: Rechte bis 2027 an Amazon & DAZN vergeben! Wer zeigt was?

„Wir freuen uns sehr darauf, den Fans in Deutschland auch weiterhin das Topspiel der UEFA Champions League am Dienstag exklusiv bis 2027 anzubieten“, sagte Alex Green, Managing Director von Prime Video Sport Europe. Ab 2024/2025 hatte sich der Amazon -Anbieter zuletzt auch Champions-League-Rechte in Großbritannien gesichert.

Mehr Champions League bei DAZN

In Deutschland werden alle weiteren Begegnungen bis 2024 bei dem kostenpflichtigen Anbieter DAZN ausgestrahlt - und die Plattform baut laut Bild ihr Angebot in den folgenden drei Jahren ihr Angebot nochmals aus.

So soll DAZN alle Spiele am Mittwoch übertragen und auch alle Dienstagsduelle bis auf die Amazon -Partie. Das wären dann insgesamt 186 von 201 Spielen. Bislang zeigte DAZN 110 Spiele.

Neuer CL-Modus, mehr Spiele, andere Spieltage

Der sprunghafte Anstieg der Spiele in ihrer Gesamtzahl kommt durch die CL-Reform 2024 zustande. Dann spielen bekanntlich 36 statt bislang 32 Teams in der Königsklasse und messen sich nach dem „Schweizer System“ in einer Liga mit je acht Gruppenspielen. Nur acht Teams stehen dann direkt im Achtelfinale, 24 kämpfen in einer Zwischenrunde noch um den Einzug in dieses.