WM 2022: Marokkanische Fans feiern Viertelfinaleinzug in Doha

Tausende Fans aus Marokko haben am Dienstagabend in den Straßen Dohas den WM-Viertelfinaleinzug der marokkanischen Fußball-Nationalmannschaft überschwänglich gefeiert. Als erste arabische Fußballnation erreichte Marokko die Runde der letzten Acht bei einer WM-Endrunde.

Im Achtelfinale hatte Marokko Ex-Weltmeister Spanien im Elfmeterschießen (3:0) das Nachsehen gegeben. Die Anhänger aus anderen Ländern der Region schlossen sich den Feierlichkeiten an. Zudem zeigten die marokkanischen Spieler bei ihrem Jubel nach dem Weiterkommen im Stadion die Flagge Palästinas. Diese schwenkten auch auch viele Fans in den Straßen Dohas und gaben damit ebenfalls ein politisches Statement ab.