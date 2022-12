FC Bayern: Nach starker WM - Jamal Musiala winkt Mega-Vertrag beim FCB

Bayern-Machtwort in Sachen Musiala-Transfer

Auch wenn sich die deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar bereits in der Gruppenphase verabschieden musste, ist spätestens nach dem umstrittenen Turnier in der Wüste klar: Jamal Musiala gehört mit seinen 19 Jahren bereits jetzt zur absoluten Weltspitze.