Spanische Pressestimmen: „WM eine Nummer zu groß für uns“

Harsche Kritik musste die spanische Fußball-Nationalmannschaft in den heimischen Medien nach dem Achtelfinal-K.o. gegen Marokko bei der WM in Katar im Elfmeterschießen einstecken. „Die WM ist eine Nummer zu groß für uns“, urteilte Marca.

"Das Spiel der 1000 Pässe knallt gegen eine Mauer", schrieb AS: "Als wir gegen Costa Rica 7:0 gewannen, glaubten wir, wir seien die Könige, doch wir waren nur Bettler." - Die spanischen Pressestimmen im Überblick:

Marca: "Die WM ist eine Nummer zu groß für uns. Das Fiasko eines mittelmäßigen Spaniens. Ist das das Ende von Luis Enrique? Spanien verfällt wieder in die Passsucht ohne kaum auf das Tor zu schießen. Spanien verwandelte keinen seiner Elfmeter. Marokko hat seinen Plan durchgezogen. Achraf Hakimi bringt Spanien zum Weinen. Die Tombola das Ruhms war diesmal für Marokko. Spanien packt die Koffer. Wir sind raus, weil wir nicht besser als Marokko sind. Spanien hat keinen Spieler, der die Differenz ausmacht. Luis Enrique enttäuschte sogar seine treuesten Fans. Mit Ausnahme des Kantersiegs gegen Costa Rica war Spanien bei dieser WM eine einzige Enttäuschung."

AS: "ES IST VORBEI! Schade um die WM! Das Spiel der tausend Pässe knallt gegen eine Mauer. Adios WM. Als wir gegen Costa Rica 7:0 gewannen, glaubten wir, wir seien die Könige, doch wir waren nur Bettler. Spanien vergeigt das Achtelfinale auf peinliche Art und Weise gegen Marokko. Hakimis Elfmeter war ein Dolch in das Herz eines ganzen Landes. Luis Enrique scheitert mit seinem Plan. Desaströs wie Spanien das Elfmeterschießen durchzog. Es fehlten diesmal Klarheit, Präzision und Passgeschwindigkeit. Dieser verdammte Ballbesitz. Die Nationalmannschaft sollte sich in eine Ecke hinstellen und darüber nachdenken: Welchen Spielstil wollen wir?"