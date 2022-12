NBA: 16 Punkte für Schröder bei Lakers-Niederlage - Mavs besiegen Nuggets

Schröder peilt Blitz-Comeback an

Nach drei siegreichen Partien in Folge verließen die LA Lakers gegen die Cleveland Cavaliers als Verlierer den Platz. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Ihm gelang noch ein Rebound für das Starensemble von LA in 26:47 Minuten Spielzeit. Auch Lakers-Superstar LeBron James blieb mit 21 Punkten hinter seiner normalen Quote zurück, ihm gelangen allerdings 17 Rebounds und vier Assists für die Kalifornier.

In der Pacific Division belegen die Lakers nur den fünften und letzten Platz, es ging eine Serie von drei Siegen in Reihenfolge zu Ende. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Dallas fährt den nächsten Sieg ein

Er erreichte allerdings auch zehn Rebounds und elf Assists in 37:20 Minuten Einsatzzeit. Für Dallas war es der dritte Sieg in Folge, in der Southwest Division belegen die Mavs den dritten Platz.