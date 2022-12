WM 2022: Medien und Spieler schießen gegen Schweiz-Trainer Yakin nach Debakel

Portugal eiskalt! Schweiz wird in Achtelfinale abgefertigt

Am Anfang des „Debakels“ gegen Portugal (1:6), schrieb der Tagesanzeiger, stehe „die Aufstellung des Trainers“.

„Das war nicht unser wahres Gesicht“

„Das war nicht unser wahres Gesicht“, sagte der frühere Bayern-Star Xherdan Shaqiri, der sich mit Kritik an der Systemumstellung zurückhielt. Er sei Profi, „wenn der Trainer sagt, dass wir die Formation wechseln, dann versuche ich, die beste Leistung abzurufen“. Er machte aber auch deutlich: Glücklich war er mit der Taktik nicht: „Es war die Entscheidung des Trainers, umzustellen. Wir sind Profis und müssen damit umgehen.“

Frankfurts Djibril Sow meinte, der Nachteil sei dadurch gewesen, „dass du dich nicht so sicher fühlst“. Am schärfsten formulierte Haris Seferovic die Kritik am Coach: „Der Trainer ist der Trainer, er macht die Taktik und entscheidet. Wir haben 1:6 verloren, ich denke, das sagt alles.“