Franz Wagner glaubt an Turnaround mit Orlando Magic

Franz Wagner glaubt an sein Team © AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/MIKE EHRMANN

Basketball-Shootingstar Franz Wagner glaubt trotz der Negativserie mit Orlando Magic an den Erfolg mit seinem Team. „Die Resultate werden irgendwann kommen, wenn wir weiter hart arbeiten“, sagte der jüngere der beiden deutschen Brüder in einer Medienrunde: „Wir haben gute Jungs, die immer besser werden wollen.“

Der Nationalspieler, der am Montag beim 102:109 von Orlando gegen die Milwaukee Bucks mit 25 Punkten bester Werfer seines Teams war, macht für die neun Niederlagen in Folge verschiedene Gründe aus. "Wir haben immer wieder viele Verletzungen und dadurch neue Leute im Line-Up. So ist es für ein junges Team schwierig, Konstanz herzustellen", sagte er.