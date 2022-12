WM 2022: Großes DFB-Beben? So denkt Flick wirklich über seine Zukunft

Am Mittwoch steigt in Frankfurt am Main der Krisengipfel der DFB-Bosse Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke mit Hansi Flick. Auf der Agenda: die Aufarbeitung der WM-Schmach von Katar und die Zukunft des Bundestrainers. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Flick von Bierhoff-Aus enttäuscht

Zu diesem Zeitpunkt rechnete der bis 2024 beim DFB unter Vertrag stehende Flick aber auch nicht mit einem Schnellschuss in der Causa Oliver Bierhoff. Die am Montagabend bekanntgegebene Trennung von dem Geschäftsführer , der ihn 2021 als Nachfolger von Joachim Löw verpflichtet hatte, enttäuschte den gebürtigen Heidelberger sehr.

Deutschland äußerst ineffektiv bei der WM 2022

Das nicht zufriedenstellende sportliche Abschneiden in Katar macht das Trainerteam vor allem an der fehlenden Konzentration in entscheidenden Situationen fest, gerade im Torabschluss. 67 Torschussversuche verzeichnete der Weltmeister von 2014 in den drei Gruppenspielen gegen Japan, Spanien und Costa Rica – mehr als jeder andere Teilnehmer in der Vorrunde! (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)