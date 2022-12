European League: Berlin gewinnt auch das Topduell

Die Füchse Berlin haben in der European League im Handball auch ihr fünftes Gruppenspiel gewonnen.

Die Füchse Berlin haben in der European League im Handball auch ihr fünftes Gruppenspiel gewonnen und mit einem Sieg im Spitzenduell mit Skanderborg-Aarhus HB einen großen Schritt in Richtung Gruppensieg gemacht. In eigener Halle setzte sich das Team von Trainer Jaron Siewert gegen die bis dahin ebenfalls makellosen Dänen 30:24 (15:13) durch.