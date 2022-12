Schweinsteiger befürwortet Bierhoffs Entscheidung

Bastian Schweinsteiger hält den Rücktritt des DFB-Geschäftsführers Oliver Bierhoff nach dem deutschen WM-Debakel für richtig. „Vom Zeitpunkt her war es richtig. Olli hat sehr viel für den deutschen Fußball getan. Aber man sollte auch den Moment erkennen, in dem vielleicht jemand anderes kommen sollte“, sagte der Weltmeister von 2014 am Dienstag in der ARD. Nach drei Turnieren, die nicht gut gelaufen seien, müsse ein „neuer Impuls her“.