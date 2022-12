IBA bleibt suspendiert - Olympia-Aus ab 2028 rückt näher

Das Internationale Olympische Komitee hält an der Suspendierung des stark in der Kritik stehenden Weltboxverbandes IBA fest.

Das Internationale Olympische Komitee hält an der Suspendierung des stark in der Kritik stehenden Weltboxverbandes IBA fest, dem Amateur-Boxen droht ausgerechnet bei den Sommerspielen 2028 im Faustkampf-Kernland USA das Olympia-Aus. Dies wurde am Rande der IOC-Vorstandsitzung in Lausanne bekannt.