Bundesliga: BVB-Star Mats Hummels verrät schlimmste Erinnerung seiner Karriere

„Das hat sich eingebrannt bei mir“

„In der Saison 2007/08 in der Rückrunde hatten wir ein Heimspiel gegen Hannover, was wir, glaube ich, 3:1 verloren haben und die Hannover-Fans ‚Ein Schuss, ein Tor, Hannover‘ gesungen haben“, erinnerte sich der Innenverteidiger an die Partie vom 16. April 2008. „Das hat sich eingebrannt bei mir.“

„Zuhause in Dortmund von den gegnerischen Fans so einen Gesang zu hören, da ist was passiert in mir. Sonst wüsste ich es jetzt nicht mehr“, witzelte er in dem Videoclip.