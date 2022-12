WM 2022 Katar: Sorgen um Frankreich-Star Kylian Mbappé vor England-Kracher?

Kylian Mbappé nimmt am Dienstag nicht am Training der französischen Nationalmannschaft teil. Nach Angaben der Franzosen handelt es sich um ein Erholungsprogramm. Mbappé klagte zu WM-Beginn über Sprunggelenksprobleme.

Der 23-Jährige hat am Dienstag nicht am Training der französischen Nationalmannschaft teilgenommen. Nach Angaben der Franzosen handelt es sich um ein Erholungsprogramm vor dem Viertelfinal-Kracher am Samstag gegen England. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)