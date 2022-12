WM 2022: Achtelfinale Portugal - Schweiz live im TV, Stream, Ticker - Wirbel um Ronaldo

Cristiano Ronaldo will mit der portugiesischen Nationalmannschaft ins WM-Viertelfinale. Mit der Schweiz wartet ein Gegner, mit dem man es zuletzt häufiger zu tun hatte.

WM-Achtelfinale Portugal gegen Schweiz - und Superstar Cristiano Ronaldo nicht in der Startelf?

„Habe ich die Bilder gesehen, als Ronaldo ausgewechselt wurde? Ja. Hat mir gefallen, was ich gesehen habe? Nein, es hat mir überhaupt nicht gefallen“, sprach Ronaldos Trainer Klartext und wollte keine Startelf-Garantie geben.

„Ich sage der Mannschaft erst in der Umkleidekabine, wer spielen wird“, ließ sich der Trainer noch nicht in die Karten schauen. Eine Umfrage unter den Fans zeigt: Viele würden CR7 lieber nicht mehr in der Startelf haben.