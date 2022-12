Entgegen aller Gerüchte: KuroKy macht auch im hohen Alter weiter | Dota 2

Hier bleibt alles so, wie es ist, hört man den 30-jährigen Kuro „ KuroKy “ Salehi Takhasomi gedanklich im Stile von TV-Legende „Frauentausch“-Andreas sagen. Entgegen aller Gerüchte macht der erfolgreichste eSportler Deutschlands weiter.

„Kuro“, wie er von den meisten genannt wird, scheint noch lange nicht satt. Auch nach unzähligen Major-Siegen, einem WM-Titel und über fünf Millionen US-Dollar Preisgeld geht der Dota-Profi auch in der Saison 2023 an den Start.

Mit seinem Team Nigma Galaxy will KuroKy im nächsten Jahr endlich wieder an Erfolge früherer Tage anknüpfen. Dieses Jahr verpasste er eine WM-Teilnahme und stieg zwischenzeitlich sogar in die zweite Liga ab. Mit 30 Jahren gehört Kuro zu den ältesten aktiven Profis, die noch auf dem höchstem Level spielen.