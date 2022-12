Ballack rät: Bierhoff-Nachfolge vor Trainerfrage klären - Flick ohne Mitspracherecht

Michael Ballack rät dem DFB beim Neuanfang in der Nationalmannschaft vor der Trainerfrage jene nach einem Nachfolger für Oliver Bierhoff zu klären.

Der frühere DFB-Kapitän Michael Ballack rät dem Deutschen Fußball-Bund beim Neuanfang in der Nationalmannschaft vor der Trainerfrage jene nach einem Nachfolger für Oliver Bierhoff zu klären. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

„Wir sind in einer Phase, in der wir Dinge neu ordnen im gesamten DFB, nicht nur personell. Auch die Ausrichtung ist wichtig und demzufolge die Personen, die installiert werden, die diese Entscheidungen treffen, wer in Zukunft auch Trainer sein wird“, sagte Ballack bei MagentaTV: „Ich glaube, es sollte nicht umgedreht sein, dass ein Trainer Mitbestimmung hat, wer jetzt diesen Posten innehat.“ Dafür sei Flick „zu kurz Bundestrainer“.