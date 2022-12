Anzeige

Traum-Duo glänzt erneut! RB Leipzig marschiert ins Viertelfinale RB Leipzig marschiert ins Viertelfinale

Umut "RBLZ-Umut" Gültekin (l.) und Anders "RBLZ_Anders" Vejrgang (r.) ließen der Konkurrenz keine Chance © @rblzgaming

Marc Engelbrecht

Neben den starken Leistungen in der Virtual Bundesliga hat RB Leipzig nun auch international für Furore gesorgt. Im EA Sports Cup zogen die Roten Bullen souverän in die K.o.-Phase ein.

RB Leipzig hat beim EA Sports Cup einmal mehr die eigene Klasse unter Beweis gestellt und sich souverän für die Knockout Stage des Teamwettbewerbs qualifiziert. Vier weitere Siege in den Rückspielen der Gruppenphase bedeuten gleichzeitig Rang eins.

+++ News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren +++

Anzeige

Im Frühjahr geht es für die Sachsen im Grand Final weiter. Neben einem Preisgeld von insgesamt 250.000 US-Dollar winkt dem Gewinner des Einladungsturniers zudem ein Ticket für den FIFAe Club World Cup.

Ungeschlagen durch die Gruppenphase

Mit zwei Siegen sowie zwei Unentschieden deuteten die Rebelz schon in den Hinspielen an, dass in Gruppe B mit ihnen zu rechnen ist. Doch dass Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin sowie FIFA-Wunderkind Anders „RBLZ_Anders“ Vejrgang trotz ihrer unbestrittenen Qualitäten am Controller die Rückrunde so dominieren würden, hätte wohl nur die wenigsten vermutet.

+++ Sendungen, Interviews, VODs! Abonniert unseren neuen YouTube-Kanal für noch mehr eSports- & Gaming-Content! +++

Das eingespielte Duo, das mittlerweile auch in der VBL gemeinsam für Furore sorgt, konnte sich in der Rückserie nochmal steigern und lies die Halle in London staunen. Mit vier weiteren Erfolgen sicherten sich die Sachsen nun nicht nur das Weiterkommen, sondern mit 20 Punkten auch die Spitzenposition in der Tabelle. Eine Machtdemonstration. Zweiter wurde Team Futwiz, die in der entscheidenden Partie gegen Guild Esports mit 3:1 gewinnen konnten.

Zwei deutsche Eisen im englischen Ofen

Mitte Januar geht es für das Traum-Duo der Roten Bullen dann um Alles. Im Viertelfinale trifft der amtierende Champion der VBL CC zunächst auf Fnatic, die mit Donovan „Tekkz“ Hunt einen der absoluten Fan-Favorites in ihren Reihen aufweisen. Zusammen mit Mannschaftskollege Diogo „Fnatic_Diogo″ Mendes bildet der Offline-Spezialist ein schlagkräftiges Zweiergespann. Nach dem TOTS-Cup (Top 6) und der Klub-WM (Top 8) in FIFA 22 soll nun endlich ein Titel her.