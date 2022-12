WM 2022: Bierhoff-Nachfolge? Entscheidung bei Matthias Sammer wohl gefallen

Matthias Sammer genießt in Fußball-Deutschland einen hervorragenden Ruf. Dem DFB wird er seine Expertise aber offenbar nicht zu Verfügung stellen, zumindest in Form der Nachfolge von OIiver Bierhoff.

Bierhoff hatte am Montagabend nach dem erneuten WM-Desaster seinen Abgang beim DFB nach 18 Jahren verkündet. Sein Vertrag lief ursprünglich noch bis 2024. Sammer, den die Sportschau als Favorit auf die Bierhoff-Nachfolge sieht, war bereits zwischen 2006 und 2012 als DFB-Sportdirektor tätig. (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Sammer hatte sich nach dem Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft in Katar für einen starken Sportdirektor ausgesprochen. Er selber habe genug Fehler gemacht in seinem Leben, aber den Fehler, diese Position abzuschaffen, auf die Idee müsse man erstmal kommen, meinte Sammer, der in diesem Zusammenhang den Namen Lothar Matthäus ins Spiel brachte. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)