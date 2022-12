In der Gerüchteküche: Sehen so die Roster aller Prime League Teams aus?

Nach dem Split ist vor dem Split! In wenigen Wochen startet die hiesige Strauss Prime League in die neue Season. Mit NNO und Eintracht Frankfurt sind gleich zwei neue Wettbewerber im Rennen, die nach dem Einstieg der Spandauer Buben im laufenden Jahr nach deren Vorbild DACHs Topliga ordentlich durchschütteln möchten.

Wie üblich grassieren im Vorfeld zum Saisonstart zahlreiche Gerüchte und Vermutungen im Netz, die sich um mögliche Verpflichtungen und Abgänge der einzelnen Teams stricken. Jüngst haben sich die Unicorns of Love von fünf Mitgliedern verabschiedet , die unter anderem in den USA oder Spanien ein neues Zuhause gefunden haben. Indes verkündete Aufsteiger NNO, No Need Orga, nach einem Leak das eigene Roster , bei dem mit Julien „ Fl4mer “ Berschuck, Mateusz „ Matislaw “ Zagórski sowie Leon „ Lamabear “ Krüger auf gleich drei Kräfte des mittlerweile aufgelösten Line-Ups von Hertha BSC Esports.

Wooloo weiß Bescheid ... oder?

In der Welt von League of Legends kommt man nicht umhin, wenn es um Transfers und dazugehörige Gerüchte geht, über „Wooloo“ aka Brieuc Seeger zu sprechen. Der Belgier, der in der Vergangenheit zahlreiche Spielerwechsel schon vor der offiziellen Bekanntgabe leakte, hatte jüngst die vermeintlich finalen Roster aller Prime League Teilnehmer enthüllt. So wurde seine Behauptung des neuen Rosters zu NoNeedOrga, kurz NNO, bereits von offizieller Seite via Niklot „Tolkin“ Stüber bestätigt.