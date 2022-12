Beste Shotguns in Modern Warfare 2

In Call of Duty Modern Warfare 2 sind Schrotflinten sehr beliebt. Wie es sich für das Spiel gehört, dominieren die Shotguns den Nahkampf wie keine zweite Waffenart.

Kommt ein feindlicher Spieler um die Ecke und Heureka: er ward nicht mehr gesehen. Diese Form der schnellen Eliminierung, das Ausschalten der Gegner mit nur einem Schuss, ist in Call of Duty kein Zaubertrick, sondern vor allem mit Schrotflinten zu erreichen.

Die hohe Anzahl an abgefeuerten Kugeln in Kombination mit breiter Streuung sorgt im Spiel für die gefährlichste Nahkampf-Waffen-Gattung. In den engen Gängen und verwinkelten Gassen von MW 2 sind Shotguns eine mehr als solide Wahl, um Schaden anzurichten.