WM 2022: Ronaldo-Bewunderer! Bricht die Schweiz ihren Fluch?

Viele Spieler der Schweizer Nationalmannschaft hatten Poster von Cristiano Ronaldo an der Wand und nannten diesen als ihr Idol.

Nun spielen sie am Dienstagabend im WM-Achtelfinale gegen den Starspieler aus Portugal und können ihn bei seiner letzten Weltmeisterschaft nach Hause schicken.

Für ein Weiterkommen muss also zum ersten Mal ein Sieg gegen Portugals Rekordspieler gelingen.

Shaqiri: „Kann alles passieren“

Dass Ronaldo nicht der einzige Spieler Portugals ist, auf den Acht gegeben werden muss, ist sich Shaqiri sicher. „Wir müssen auch die anderen Spieler kennen, denn es ist nicht nur Ronaldo. Sie haben sehr gute Spieler, junge Spieler, die einen großen Unterschied machen können", sagt der Schweizer und fügt hinzu, dass sein Team eine wirklich gute Leistung bringen müsse, „denn es ist K.o. und in den 95-100 Minuten kann alles passieren".

So auch für Haris Seferovic. Als dieser 2009 U17-Weltmeister wurde, hing in seinem Zimmer ein Poster des Portugiesen. Auch Granit Xhaka erzählte in einem Interview im Blick im Jahr 2009, dass der mehrfache Ballon d‘Or-Gewinner fußballerisch sein großes Vorbild sei.