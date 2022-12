WM 2022: Drohung gegen Feministin! Xhaka-Vater wütet live im TV

Diese hatte seinen Sohn zuvor in einem Facebook-Post einen „Straßenjungen“ („rrugaç“) genannt, da er sich im hitzigen Duell zwischen Serbien und der Schweiz zu einem Griff in den Schritt hinreißen ließ und sich der serbischen Bank zuwandte. „Ein Akt der Schande“, schrieb sie dort weiter über Xhaka, dessen Familie aus dem Kosovo stammt.

Kurz nach dem Post begründete sie ihre Haltung in einer Sport-Talkshow des kosovarischen Senders T7 am Sonntagabend. „Ich erkläre es euch“, wehrte sie sich gegen die sonst nur mit Männern besetzte Runde: „Die Geste von Granit Xhaka symbolisiert einen sexuellen Übergriff. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus, wenn wir eine solche Geste abfeiern?“

Kurz darauf folgte der Auftritt von Ragip Xhaka, der merklich aufgewühlt zum Telefon griff und sich in die Sendung schalten ließ. „Wenn sie Granit Xhaka einen Straßenjungen nennt, dann ist das eine große Schande! Die Frau, die in dieser Sendung sitzt und weder eine Ahnung von Sport, Emotionen, noch dem Albanertum hat“, schimpfte er laut des Schweizer Nachrichtenportals Watson , das den Auftritt übersetzt hat. (News: Ragip Xhaka über Gefängnis und Folter)

„Ich erzähle dir nachher, was passiert. Du wirst dich in jeder Hinsicht verantworten müssen. Aber wenn es so weit ist, wird es schon zu spät sein, das garantiere ich dir mit meinem Leben. Denn du kennst die Familie Xhaka nicht", so Xhaka.