Boris Becker offenbar vor vorzeitiger Entlassung - ein Haken bliebe

Boris Becker profitiert offenbar von politischer Entscheidung

Der 55 Jahre alte Becker war im April aufgrund einer Insolvenzstraftat zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden und sitzt im britischen Huntercombe-Gefängnis in Oxfordshire. ( “Massive Wesensveränderung“: Boris Beckers Biograf im SPORT1-Interview über die Hintergründe des Urteils und die Folgen )

Dort soll er sich für ein Schnellverfahren qualifiziert haben, bei dem ausländische Häftlinge in ihr Heimatland zurückgeschickt werden - eine politische Maßnahme, um die englischen Gefängnisse zu entlasten und staatliche Gelder zu sparen.

Becker bräuchte neuen Wohnsitz

Sollte sich der Bericht bewahrheiten, wäre Beckers Haftstrafe vorzeitig beendet, in Deutschland erwarteten ihn keine Strafen mehr. Die Einschränkung, die bliebe: Becker dürfte bis zum Ablauf der ursprünglich angesetzten Haft-Dauer nicht in seine englische Wahlheimat zurückkehren und müsste sich einen neuen Wohnsitz außerhalb des Landes suchen.

Becker - den soeben die traurige Nachricht vom Tod seines früheren Coachs Nick Bollettieri ereilte - lebte seit 2012 auf der Insel, zuletzt zusammen mit Lebensgefährtin Lilian de Carvalho Monteiro im Londoner Stadtteil Kensington. Auch Ex-Frau Lilli und Sohn Amadeus leben in England.

In Deutschland könnte Becker dafür rechtzeitig zu Weihnachten seine 87 Jahre alte Mutter Elvira wiedersehen, die noch in Leimen lebt - sie ist verwitwet, seitdem Beckers Vater Karl-Heinz 1999 an Krebs starb.